Após foto em rede social, Mel Maia nega relacionamento com Jean Lucas, ex-Fla e Santos

O volante do Lyon, Jean Lucas, de 22 anos, postou uma foto nos stories do Instagram agarradinho com a atriz Mel Maia, de 16 anos, com a legenda: 'minha gata'. A atriz, que já namorou o atacante do Watford FC (ING), João Pedro, ex-Flu, negou esse status de relacionamento.

- Tá geral falando que eu e Jean estamos namorando. Vocês estão muito apressadinhos - afirmou no Twiiter.

Jean Lucas é cria do Flamengo e fez parte do elenco profissional do Rubro-Negro entre 2017 e 2018. Em 2019 foi emprestado ao Santos, onde defendeu o peixe por 20 jogos. Em seguida, o volante foi vendido ao Lyon, da França, onde joga atualmente.

Um possível relacionamento entre os dois gerou alguns comentários negativos nas redes sociais pela diferença de idade entre o jogador e a atriz, que ainda é uma adolescente.

- Eu não consigo achar normal homem namorando adolescente. Mel maia com 16 e Jean Lucas com 22 anos: "A mais ela já tem corpo de mulher "; "os pais aceitam"; "antigamente era normal". NÃO ME INTERESSA. Acho péssimo - criticou uma mulher.

Eu vendo a mel maia namorando o Jean Lucas só penso o seguinte: pic.twitter.com/1rDTRjtMYO — batatuda (@batatabatatuda) December 31, 2020