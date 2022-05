Cantada de Mel Maia em PA vira assunto da semana; veja quema a atriz já namorou

Na segunda-feira (9), Mel Maia virou um dos assuntos mais comentados na web, após se declarar para Paulo André, do “BBB 22”, em uma live. A investida da atriz mostrou o interesse dela em ficar com o atleta. Se pode, de fato, ocorrer um possível "match" entre os dois, ninguém consegue prever ainda. Mas, para entrar no clima do “flerte”, o portal OLiberal.com listou com quem Mel Maia já namorou. Confira!

Com quem a Mel Maia já namorou?

João Pedro

Mel Maia e João Pedro quando ainda namoravam (Reprodução/ Twitter)

O jogador de futebol João Pedro, ex-Fluminense, foi um dos namorados de Mel Maia. Os dois assumiram o namoro em setembro de 2019, mas o relacionamento acabou em maio de 2020, quando o atleta se mudou para a Europa para jogar futebol no Watford, da Inglaterra.

MC Cabelinho

Mel Maia também foi citada, em janeiro deste ano, em uma polêmica envolvendo um possível affair com MC Cabelinho, mas o namoro não se concretizou.

Gabigol

Mel Maia e o jogador do Flamengo Gabigol - na época, solteiro - foram vistos flertando, em um festival no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano. Não chegou a dar namoro, mas circulou uma foto do ex-casal nas redes sociais no dia da festa.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)