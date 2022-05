Mel Maia se declara para Paulo André, do BBB 22, em live

'BOLETO PAGO'

Humorista promete pagar inscrições de estudantes no Enem; veja quem é e como participar

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) iniciam nesta terça-feira (10). Os interessados em fazer a prova deverá quitar, até o dia 27 de maio, o boleto no valor de R$ 85. Mas 200 estudantes, de baixa renda, podem ter o documento pago por um artista global. Entenda!