Torcida do Vitória rejeita mudança de nome em enquete criada pelo clube; votação segue aberta

No próximo domingo encerra o prazo para que os sócios do Vitória exerçam o direito ao voto em uma enquete que propõe mudanças significativas no clube, em parceria com um site de acompanhantes. Uma delas quer alterar o nome do clube para "Fatal Model Vitória", mediante o pagamento de R$ 200 milhões por parte da empresa interessada. A segunda trata da aprovação da venda de naming rights do Barradão por R$ 100 milhões. O GE teve acesso à parcial dos votos até o momento.

As votações estão sendo realizadas em um site exclusivo para os sócios do Vitória, que conta com aproximadamente 33 mil membros, dos quais 15 mil já participaram. Atualmente, a maioria dos votantes se opõe à mudança do nome do clube, enquanto outro grupo concorda com a venda dos direitos de nome do estádio.

Resultado Parcial

1 - O Vitória deve abrir negociação de Naming Rights do ESTÁDIO com o Fatal Model?

SIM: 73%

NÃO: 27%

2 - O Vitória deve abrir negociação de Naming Rights do CLUBE com o Fatal Model?

SIM: 13%

NÃO: 87%

É importante destacar que as duas propostas não são cumulativas. Em outras palavras, se o Vitória optar por mudar seu nome mediante o valor de R$ 200 milhões, a Fatal Model não contribuirá mais com R$ 100 milhões para adquirir os direitos de nome do estádio Barradão.

Além disso, é relevante ressaltar que o processo para alterar o nome do Vitória é mais complexo, envolvendo debates no Conselho Deliberativo e votação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Já no caso dos direitos de nome do estádio, a discussão é mais simples, demandando apenas a decisão da diretoria do clube rubro-negro.