Remo confirma contratação do meia Giovanni Pavani, ex-Chapecoense, e do zagueiro Reniê

O Remo anunciou, no início da noite desta quinta-feira (7), a contratação do meia Giovanni Pavani, ex-Chapecoense. O jogador de 27 anos chega ao Leão do Norte com contrato até o fim da temporada e vai disputar uma vaga no meio-campo azulino com o veterano Camilo, de 37 anos. Em 2024, os azulinos vão disputar Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e a Série C nacional. Além do meia, a diretoria remista também oficializou a chegada do zagueiro Reniê, de 34 anos.

Pavani é natural de Catanduva, em São Paulo. Ele começou a carreira profissional em 2016 no Rio Preto-SP, logo se transferiu para o Linense e fez carreira no interior paulista até chegar, em 2022, ao Operário-PR, clube pelo qual disputou a Série B. Foram 40 jogos, 4 gols marcados e 5 assistências. Este ano, fez grande temporada pela Chape, com números consistentes para um meio-campista: 44 jogos, 2 gols e três assistências.

Já o zagueiro Reniê é oriundo de Feira de Santana, na Bahia. Com uma passagem pelo futebol paraense em 2014, quando conquistou o acesso à Série B com o Paysandu. outros clubes do currículo do defensor são Vitória, Botafogo-SP, Atlético Goianiense, Guarani, Volta Redonda, Santo André, Guarani-MG, Tombense, Operário Ferroviário e por último o Mirassol, pelo jogou a Segunda Divisão do país este ano. Reniê chega por indicação do técnico Ricardo Catalá - ambos trabalharam juntos no Mirassol.

Estilo de jogo

O meia é um jogador de características ofensivas, com boa visão de jogo e capacidade de criação de jogadas. Ele também é um bom finalizador e pode atuar em diferentes posições no meio-campo.

A contratação de Giovanni Pavani é um reforço considerado de peso para Remo, que superou a concorrência de outras equipes da Série B. O jogador chega para reforçar o setor de meio-campo do Leão do Norte, que busca se classificar para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024.

Tacacá do Pavani

O anúncio da contratação de Giovanni Pavani foi feito, inicialmente, fazendo alusão a uma música da cantora Joelma, "Voando para o Pará". Isso porque, na noite da quarta-feira (6), o meia postou nas redes sociais um vídeo dirigindo seu carro e ouvindo um trecho da canção de Joelma, gerante rapidamente grande repercussão entre torcedores azulinos. Pouco depois, Pavani apagou o story no Instagram.