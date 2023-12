Série C: lateral Raimar, campeão pelo Remo em 2021, pode retornar ao Leão

O Remo está no mercado e corre atrás de reforços para a disputa da temporada 2024. A diretoria trabalha para montar o elenco competitivo e um velho conhecido do torcedor azulino está no radar do clube. O lateral esquerdo Raimar, de 21 anos, que passou pelo Leão Azul na temporada de 2021. A informação foi dada pelo repórter Magno Fernandes e confirmada por uma fonte pelo O Liberal.

O jogador faz parte de um alista de atletas que está no radar do Remo para o próximo ano, porém, o clube mantém contato com atletas que estão no cenário nacional, mas não está descartada a vinda de Raimar, que teve uma passagem boa pelo Leão e que deixou boa impressão nos torcedores.

Raimar esteve na Série B defendendo o Leão Azul (Samara Miranda/Ascom Remo)

Raimar defende atualmente o Nacional, de Portugal, mas antes estava no futebol dos Estados Unidos, atuando pelo Atlanta United. Nesta temporada Raimar realizou apenas 12 partidas, juntando as passagens pelos dois clubes e marcou dois gols. Quando defendeu o Remo, o atleta fez 17 jogos com a camisa do Leão, entre as disputas da Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série B. Em Belém, Raimar fez parte do grupo que conquistou o título inédito da Copa Verde, diante do Vila Nova-GO, no Baenão. O jogador inclusive marcou um dos gols do Leão na disputa de pênaltis.

Caras novas

Atualmente o Remo anunciou nove jogadores para a temporada 2024, a lista inclui atletas de várias posições, veja a lista:

Goleiro: Léo Lang (Ex-Tombense)

Lateral: Vidal (Ex-Botafogo-SP)

Zagueiros: Ícaro (Ex-Sampaio Corrêa) e Reniê (Ex-Mirassol-SP)

Volantes: Daniel (Ex-ABC) e Renato Alves (Ex-Atlético-GO)

Meias: Camilo (Ex-Mirassol-SP) e Pavani (Ex-Chapecoense-SC)

Atacante: Ytalo (Ex-Sampaio Corrêa)