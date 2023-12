Remo anuncia retorno de zagueiro Ícaro e fecha com goleiro que estava na Série B do Brasileiro

O Remo anunciou mais dois jogadores nesta quarta-feira (6). A diretoria oficializou o retorno do zagueiro Ícaro, que atuou no Leão nesta temporada, além de com firmar o goleiro Léo Lang, que estava na Série B, atuando pela Tombense-MG.

O defensor Ícaro está de volta ao Beanão. O jogador defendeu o Leão neste ano e realizou 24 partidas com a camisa azulina. O zagueiro, de 30 anos, foi o cobrador de pênalti oficial da equipe, enquanto o técnico Marcelo Cabo comandava o time e, nesse período, Ícaro balançou as redes quatro vezes. Em entrevista ao site oficial do Remo, o jogador deixou claro que o objetivo na temporada 2024 é o acesso à Série B do Brasileiro.

“Fico muito feliz e grato por voltar a vestir a camisa do Maior do Norte, onde tenho respeito e uma admiração gigantesca pelo Clube do Remo. E na expectativa de fazer um ano espetacular e conseguirmos o principal objetivo, que é o acesso”, disse.

Ícaro foi capitão do Remo por algumas partidas em 2023 (Sidney Oliveira / Arquivo O Liberal)

Ícaro é natural de Joinville (SC) e iniciou a carreira no Coritiba. O jogador passou também pelo Londrina-PR, Maringá-PR, Tombense-MG, Mirassol-SP, além da Portuguesa-SP, Brasil de Pelotas-SP e AVC-RN, onde conquistou o acesso à Série B em 2022. Após jogar pelo Remo até agosto deste ano, quando o Leão encerrou a participação na Série C, o defensor foi contratado pelo Sampaio Corrêa-MA, onde jogou a Série B. Foram 10 partidas pela Bolívia Querida, mas o Tubarão acabou caindo para a Terceira Divisão.

Já o goleiro Léo Lang, de 25 anos, chega ao Leão como uma “sobra” ao goleiro Vinícius. O jogador é cria da base do Fluminense-RJ e passou pelo Vila Nova-GO, América-MG e estava na Tombense-MG, porém, não foi titular em nenhuma das equipes e atuou apenas uma partida em 2023. O goleiro citou o Remo como principal desafio da carreira e prometeu empenho e dedicação para o clube terminar a temporada com o principal objetivo conquistado.

“Expectativa muito grande para vestir essa camisa de tradição do Clube do Remo. É o maior desafio da minha carreira e sempre trabalhei muito para chegar nesse momento. Tenho certeza de que no final do ano estaremos comemorando todos os objetivos conquistados. Empenho, dedicação e muito trabalho não irão faltar dentro de campo”, falou.

Léo Lang quando atuava pelo América-MG (João Zebral / América-MG)

Confirmados

Além de Ícaro e Léo Lang, a diretoria do Remo já anunciou as contratações do lateral direito Vidal, dos volantes Daniel e Renato Alves, além do experiente meio-campista Camilo e do atacante Ytalo. Mais nomes devem ser anuciados pelo Leão Azul ainda nesta semana.