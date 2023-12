Papellin fala sobre contratações no Remo, deixa nomes em aberto e descarta Salatiel: 'Não vem'

Ainda em sua entrevista ao Último Lance, o executivo do Remo, Sérgio Papellin, foi questionado sobre as contratações para a temporada de 2024. Embora não tenha revelado nomes, o dirigente deixou claro que uma das principais especulações recentes está descartada. Trata-se do atacante Salatiel, que vestiu a camisa azulina no acesso à Série B em 2020. Papellin foi direto sobre a possibilidade de retorno.

"Não vem", cravou. O executivo explicou ainda que pretende manter uma política de contratações com diferença de idade. "Aqui o pessoal tem uma cultura que acham que jogador de 32 anos é velho. Temos que fazer uma mescla, contratar de acordo com a competição. Série C é um jogo por semana. Será que ele não consegue? Só se for aleijado. Quando vai disputar uma Série B ou A, que tem jogo terça, sexta e sábado, aí sente mais. No Fortaleza tinha jogadores de 34, 35 anos que ajudavam. Você precisa ter um time equilibrado, um mais velho para dar suporte ao mais jovem", confirma.

Entre outros nomes citados por ele, estão alguns jogadores das categorias de base, que neste ano fizeram parte do elenco principal. "O Catalá achou alguns nomes que devem voltar para a próxima temporada. Além disso, vamos ter alguns jogadores jovens que vão ficar, como o Kanu, Felipinho, Joílson. Vamos colocar os meninos para jogar, é uma oportunidade", disse. Com relação aos já contratados, ele disse que a maior parte vem da Segunda Divisão.

"Temos algo em torno de sete jogadores contratados, a maioria da Série B do Brasileiro. O Salatiel não vem. Já o Camilo pode ser, assim como Ícaro e Léo Lang", avisa. Salatiel estava atuando na Série B deste ano pelo Botafogo-SP, porém, não joga desde o mês de agosto, quando pediu a rescisão contratual. Já o meia Camilo esteve com Catalá no título da Série C em 2022 e na Série B deste ano. Recentemente o atleta se desligou do time paulista e passou a seguir o Clube do Remo nas redes sociais, aumentando os rumores de contratação. Por fim, ele citou o goleiro Léo Lang, de 25 anos, com passagem recente pelo Tombense, que foi rebaixado à Série C do próximo ano. "Estamos procurando montar uma equipe forte. tenho certeza que o torcedor vai ficar feliz", encerra.