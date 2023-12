Adversário do Remo na Série C contrata herói de acesso do Paysandu; entenda

O ABC-RN, adversário do Remo na Série C do Brasileirão da próxima temporada, acertou a contratação do atacante Ruan, de 30 anos. A informação foi confirmada pelo presidente do time potiguar, Bira Marques, em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal.

Ruan, que defendeu as cores do Remo na temporada de 2018, está mais marcado na história do Paysandu, maior rival azulino. Em 2014 foi dele o gol que deu ao Papão o acesso à Série B do Brasileirão. Além do Papão, ele já defendeu as cores Grêmio, Internacional, Fortaleza, Ituano, Botafogo-PB, Vila Nova, CRB, Caxias, São Bento, Atibaia e Laguna.

Na última temporada, o atacante atuou pelo Amazonas-AM, clube que terminou o ano como campeão da Série C. Pela Onça-Pintada, o jogador realizou 22 partidas, não marcou gols, mas deu uma assistência.

Leão também se reforça

Assim como o ABC-RN, o Remo também está se reforçando para a disputa da Série C do Brasileirão. Até o momento, o Leão Azul já anunciou a contratação de três jogadores: o atacante Ytalo, e os volantes Daniel e Renato Alves.