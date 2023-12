Remo anuncia dupla de volantes da Série B; um deles conquistou acesso à Série A pelo Atlético-GO

Os volantes Daniel e Renato Alves são os novos contratados do Clube do Remo visando a temporada 2024 para as competições do Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série C. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (4), através das redes sociais do clube. Com a confirmação dos dois atletas, o Remo chega a três jogadores fechados na administração do presidente Tonhão.

VEJA MAIS

A chegada do mês de dezembro e a proximidade do início da pré-temporada, o Remo iniciou as confirmações de jogadores para 2024. A diretoria do Leão Azul anunciou as contratações dos meio-campistas Daniel e Renato Alves, que estavam disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles é Daniel, de 27 anos, que defendeu o ABC-RN na Segundona. O jogador teve passagens também pelo Palmeiras-SP, Bragantino-SP, Caldense-MG, além de Boa Esporte-MG e Mirassol, onde atuou com o técnico Ricardo Catalá, no ano passado e conquistou o título da Série C. Em entrevista ao site do Remo, Daniel falou do orgulho em poder defender as cores Leão Azul.

“Estou muito feliz e é um orgulho vestir a camisa do Rei da Amazônia. Junto com o torcedor remista e com muito trabalho vamos lutar para conquistar todos os objetivos da temporada”, disse.

Daniel foi campeão da Série C pelo Mirassol no ano passado (Divulgação / Mirassol)

O segundo anunciado nesta semana é Renato Alves, de 32 anos. O jogador é experiente, atuou em Portugal e iniciou a temporada jogando pela Aparecidense-GO, no estadual. A volante foi contratado pelo Atlético-GO e realizou 16 partidas pelo Dragão, clube que conquistou o acesso à Série A do Brasileirão. O volante falou da expectativa em jogar no Remo, primeira experiência no Norte do país e citou a importância do projeto do clube.

“Estou muito feliz pela oportunidade de vestir a camisa do Maior do Norte. As expectativas são as melhores possíveis, estou convicto de que o projeto do Clube para esse próximo ano é o melhor. E com muito trabalho e dedicação vamos alcançar os objetivos traçados para 2024. Estamos juntos”, falou.

Renato Alves subiu com o Dragão à Série A (Ingryd Oliveira / ACG)

Além dos volantes Daniel e Renato Alves, o Remo na anunciou na semana passada a contratação do centroavante Ytalo, que passagens pelo São Paulo-SP e Red Bull Bragantino e que estava atuando na Série B pelo Sampaio Corrêa-MA.