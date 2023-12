Remo fecha com atacante Ytalo, ex-São Paulo, e que estava disputando a Série B

Reconstruindo o elenco para disputar a temporada de 2024, o Clube do Remo anunciou, nesta sexta-feira (1), a primeira contratação para 2024: o atacante Ytalo, 35 anos, ex-Sampaio Corrêa. No Leão, o atleta chega com contrato definitivo e falou sobre como será vestir a camisa do Rei de Amazônia.

"Expectativa muito boa pelo projeto e pela grandeza do Clube do Remo. Espero corresponder e ajudar o Remo a estar no lugar dele, devido que não é a Série B, mas sim na Série A. Conto com apoio da torcida azulina e dizer que vou fazer meu melhor para colocar no ano que vem o Remo na B", disse.

Natural de Maceió-AL e foi destaque da Série B deste ano pelo Sampaio, terminando a competição como vice-artilheiro do campeonato com 13 gols, atrás apenas dos 14 gols marcados por Gustavo Coutinho, que conquistou o acesso com o Atlético-GO. Antes disso, durante o primeiro semestre, disputou o Paulistão pela esteve na Ferroviária, onde marcou um gol em cinco jogos.

Mas a boa fase de Ytalo não é recente. O novo atacante azulino começou sua carreira no Corinthians-AL e logo foi para o exterior, atuar no Marítimo, de Portugal, retornando ao Brasil com passagem por Internacional, São Paulo, Athletico Paranaense, Bahia, Mogi Mirim, Paulista, Guratinguetá, Audax, CRB, Linense e Red Bull Bragantino, clube no qual se destacou pelas assistências, com 14 passes para gols durante todo o seu período no clube dos energéticos.

Ao todo, o jogador disputou 158 jogos e marcou 50 gols, além de conquistar o título da Série B do Brasileiro em 2019 e jogar a Libertadores e Sul-Americana, torneio que foi vice-campeão.

É por todo esse retrospecto que ele chega valorizado no Remo: o salário de Ytalo deve chegar a R$ 100 mil, segundo revelou o presidente do Sampaio Corrêa em entrevista à TV Sampaio, na última quarta-feira.

“O jogador que nós [Sampaio] trouxemos, o Ytalo, ganhava R$ 30 mil, o Remo ofereceu R$ 100 mil para ele. Eu não tenho condições de oferecer isso na Série C”, disse ao canal próprio do clube no Youtube.

O Remo segue no mercado em busca de novas peças para a sequência de contratações para a próxima temporada. A expectativa é de que Salatiel, que também tem características de centroavante, seja anunciado pelo Leão em breve.