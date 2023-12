Diretoria Executiva do Remo discute com Conselheiros a criação do Centro de Inteligência do Futebol

A condução eleitoral de Antônio Carlos Teixeira ao cargo de presidente do Remo pôs fim a uma das eleições mais disputadas nos últimos anos. Passada a euforia do voto, o novo dirigente parece se debruçar sobre questões importantes que há muito deveriam estar em prática. Uma delas é a criação do Centro de Inteligência do Futebol (CIFUT), que será diretamente responsável pela nova política de análises de atletas e contratações. A implementação do projeto tem sido discutida no Conselho Deliberativo do clube e aponta como principal financiador o próprio torcedor azulino.

Sob a responsabilidade do Departamento Jurídico e do novo Departamento de Análise de Desempenho e Mercado Azulino, o centro funcionará em um espaço físico dotado de equipamentos que possibilitem à nova equipe fazer pesquisas, coletar informações sobre atletas, clubes e mercado. O custo total estimado é de cerca de 162 mil reais e será executado a partir de quatro pilares: Captação e Projetos; Realização de Obras; Instalação e Estruturas, e Início das Atividades. Na prática, o torcedor que estiver interessado em participar deste momento será incluído no início, ao ser o principal financiador das obras, através de algumas contrapartidas ofertadas pelo clube, em forma de planos.

Plano 1

Todos os membros terão sua menção como colaborador na apresentação do projeto e inclusão de nome na placa afixada na entrada do departamento. Além disso, traz as seguintes vantagens:

- Certificado de amigo do Clube do Remo

- 3 meses de plano Diamante do ST

- Acompanhamento da Obra

- 1 Convite para a inauguração

- Nome na placa

* O investimento para este plano será de R$ 1.000,00 (mil reais), que podem ser pagos em até 4x no cartão de crédito.

Plano 2

Todos os membros terão sua menção como colaborador na apresentação do projeto e inclusão de nome na placa afixada na entrada do departamento, bem como as vantagens a seguir:

- Certificado de amigo do Clube do Remo

- 6 meses de plano Diamante do ST

- 1 título de sócio proprietário

- Acompanhamento da Obra

- 2 Convites para a inauguração

- Nome na placa

* Investimento: R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pode ser pago em até 4x no Cartão de Crédito

Plano 5

Todos os membros terão sua menção como colaborador na apresentação do projeto e inclusão de nome na placa afixada na entrada do departamento. Além disso, o torcedor terá direito aos seguintes benefícios:

- Certificado de amigo do Clube do Remo

- 24 meses de plano Diamante do ST

- 2 títulos de sócio proprietário

- 1 camisa autografada

- Acompanhamento da Obra

- 2 Convites para a inauguração

- Nome na placa

* Pode ser pago em até 4x no Cartão de Crédito. Investimento: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Plano 10

Todos os membros terão sua menção como colaborador na apresentação do projeto e inclusão de nome na placa afixada na entrada do departamento. Veja mais vantagens:

- Certificado de amigo do Clube do Remo

- 24 meses de plano Diamante do ST

- 2 camisas autografadas

- 4 títulos de sócio proprietário

- Acompanhamento da Obra

- 4 Convites para a inauguração

- Nome na placa

- "1 dia na concentração de jogo”(Preleção, ônibus, vestiário)

* Pode ser pago em até 4x no Cartão de Crédito. Investimento: R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Entre os objetivos a curto, médio e longo prazo, o clube espera ter a capacidade de fornecer dados de adversários, plantel, analisar possíveis contratações e identificar oportunidades de mercado. Assim, a Comissão Técnica terá ganhos práticos devido ao maior nível de acerto de contratações, bem como no desenvolvimento físico e técnico dos atletas, que trabalharão através de dados coletados e estratégias mais assertivas, com o uso de ferramentas inovadoras, profissionais qualificados e uma estrutura de trabalho dotada com equipamentos modernos.

Após a divulgação e captação de recursos, o clube passa à fase seguinte, que é a realização das obras. A estrutura cedida para o centro fica na área do estádio Evandro Almeida e deve passar por melhorias nas instalações físicas. Depois disso entram os equipamentos e, por fim, o início das atividades. O prazo estipulado para a conclusão total é de cerca de dois meses. Todo o valor arrecadado será revertido para as obras e os custos divulgados no portal da transparência do clube. A ideia para a instalação do Cifut vem do exemplo no próprio futebol brasileiro.

"Grandes clubes do Brasil já estão utilizando a análise de dados como peça fundamental de seu planejamento e execução de estratégias no futebol. Tomamos esses clubes como referência e pretendemos utilizar o mesmo padrão, com um espaço físico exclusivo e todas as ferramentas disponibilizadas", informou o clube, inspirado em clubes como Corinthians, Botafogo, Vasco da Gama e Palmeiras.

Para mais informações:

E-mail: gffonseca@gmail.com

Responsável: Gustavo Fonseca

Whatsapp: 91 983739915