MPPA faz reunião com clubes de Belém e exige vistoria de estádios para o Parazão

O Ministério Público do Pará (MPPA) reuniu nesta quarta-feira (29) com representantes de Remo, Paysandu, Tuna e Santa Rosa - clubes de Belém que vão disputar o Parazão de 2024 - para alinhar estratégias de segurança. O objetivo é vistoriar as praças públicas que vão receber partidas das equipes.

Participaram também do encontro membros da Federação Paraense de Futebol (FPF) e da Polícia Militar. Juntos, os órgãos "reiteram o compromisso em aprimorar a experiência dos torcedores nos eventos esportivos".

VEJA MAIS

O MP solicitou que os laudos estruturais dos estádios que sediarão os jogos sejam enviados às autoridades competentes. Segundo o órgão, a medida visa permitir uma análise prévia para a prevenção incidentes durante os jogos.

Além disso, o MP anunciou que intensificará a fiscalização sobre as empresas responsáveis pela segurança nos estádios de futebol paraenses. Também enfatizou a necessidade de melhorias nas condições dos estádios localizados no interior do estado.

Silêncio da FPF

A Federação Paraense, organizadora do Parazão, ainda não se posicionou sobre a liberação de estádios para a competição. Por enquanto, ainda não se sabe quantas praças esportivas estarão disponíveis para o campeonato do ano que vem.