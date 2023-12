Remo: Veja quem são os novos diretores e assessores da presidência para os próximos três anos

Além da apresentação de proposta orçamentária para o Remo de 2024, em reunião com o Condel, foi definido também os novos diretores do Leão Azul. As diretorias são divididas em esportivas e diretorias gerais, além dos novos assessores do presidente Tonhão.

Nas diretorias esportivas, destaque para a saída de Marcelo Bentes, que comandou as categorias de base do Leão e o feminino. Bentes assumiu o cargo de assessor da presidência e quem ficou como diretor foi Paulinho Araújo e André Baía, que retorna ao clube. Jorge Piedade será o diretor adjunto da base azulina.

Diretores esportivos

Diretoria de Esportes Olímpicos – Paulo César

Diretoria da Náutica – Cláudio Gonçalves

Diretoria de Basquete – Caio Trindade

Diretoria de Futebol de Base - Paulo Araújo, André Baía e Jorge Piedade (adjunto)

Diretoria de Futebol de Salão – Carlos Ferreira

Diretoria de Natação – Laércio Silva e Luiz Hage (adjunto)

Diretoria de Vôlei – Osmar Barroso e Walfredo Souza (adjunto)

Coordenadoria do Vôlei Masculino – Edilene Loureiro

Diretoria de Futebol Americano – Mauro Nascimento

Já nas diretorias gerais, destaque para Helder Filho, de apenas 16 anos, filho do governador Helder Barbalho, que irá comandar a diretoria da juventude. Outro destaque é a diretoria da mulher, comandada por Áurea Diniz e Vanessa Egla, além da coordenadoria de futebol feminino, que ficará com Larissa Nunes.

Veja a lista completa dos novos diretores

Diretoria Geral – Fábio Salgado

Diretoria de Secretaria – Bruno Moraes

Diretoria de Planejamento e Gestão – Valber Motta

Diretoria Financeiro – Marcelo Carneiro

Diretoria de Orçamento – Marco Figueiredo

Diretoria de Patrimônio – Aline Porto

Diretoria de Comercial e Marketing – Bruno Carmona e Silvio Lima (adjunto)

Diretoria Jurídica – Gustavo Fonseca, Albert Gabbay e Roberto Xerfan

Diretoria Médica – Jean Klay

Diretoria de Sede – Júnior Leão

Diretoria de Estádio – Guaraci Parente, Fernando Silva, Marco Guimarães e Cléber Augusto

Diretoria de Ginásio – Kleber Santos e Elton Azevedo

Diretoria do Centro de Treinamento – Michel Souza

Diretoria Social – Andréa Bezerra

Diretoria de Responsabilidade Social – Carlena Gama

Diretoria da Juventude – Helder Filho

Diretoria do Sócio-torcedor – Alessandro Silva

Diretoria de Transparência – Ailton Corrêa

Diretoria de Segurança – Giórgio Mariúba

Coordenadoria de Segurança – Daniel Santiago

Diretoria de Relações Institucionais – Paulo Storino

Diretoria da Mulher – Áurea Diniz e Vanessa Egla

Coordenadoria de Futebol Feminino – Larissa Nunes

Diretoria do Serviço de Atendimento ao Sócio e ao Torcedor Azulino (SAAZ) – Eduardo Chaves

Diretoria de Eventos – Rodrigo Pampolha e Fábio Pinheiro

Diretoria de Projetos Incentivados – Rafael Dahás

Lista dos novos assessores da presidência

Anderson Santos

Gleyson Chaves

Henrique Custódio

Joaquim Fonseca

José Augusto Silva

José Fernando Vasconcelos

Luiz Fernado Rezende

Marcelo Bentes

Maria Neves (Neiva)

Murilo Moda

Paulo Sérgio

Renato Medeiros

Romeu Biasan