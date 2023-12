Veja a provável escalação do Remo com os jogadores já anunciados para 2024

Com menos de uma semana para o início da pré-temporada do Remo, de acordo como anunciou o presidente do Leão Azul, Tonhão, o clube azulino vem soltando aos poucos os nomes dos novos contratados para a disputa das competições em 2024. O clube já contratou 11 jogadores para a próxima temporada e mais alguns estão em negociação com a diretoria remista.

A equipe azulina para 2024 ainda é uma incógnita, porém, já dá para projetar alguns nomes para cada posição. A equipe de O Liberal fez uma provável equipe base do Remo para o início do Campeonato Paraense, que começará para o clube no dia 20 de janeiro, diante do Canaã, em Belém.

Vale ressaltar que alguns jogadores que atuaram pelo Remo nesta temporada ficarão para 2024, como é o caso do goleiro Vinícius, do zagueiro Jonilson, do volante Paulinho Curuá e Henrique Vigia, além dos atacantes Pedro Vitor, que se recupera de uma cirurgia no joelho, e Ronald.

Confira o provável time do Remo no início de 2024

Léo Lang (Vinícius); Vidal, Reniê (Ícaro), Ligger e Raimar; Daniel, Renato Alves, Pavani e Camilo; Ronald e Ytalo.

Outra situação que merece destaque é o goleiro Muriel, que negocia com o Remo, mas até o momento não foi oficializado pelo Leão. O jogador de 36 anos foi sondado pelo clube e pode fechar com o Leão por uma temporada. Outros atletas que podem fechar com o Leão e o lateral-direito Patric, de 34 anos, que estava no Amazonas-AM e o atacante Jáderson, ex-Sport e que atuou em 2023 pela Tombense-MG.

Confira os jogadores já contratados para 2024

Goleiro: Léo Lang

Lateral-direito: Vidal

Lateral-esquerdo: Raimar

Zagueiros; Ícaro, Reniê e Ligger

Volantes: Vidal e Renato Alves

Meias: Camilo e Pavani

Atacante: Ytalo