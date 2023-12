CBF confirma e Remo termina 2023 na frente do Paysandu em ranking de clubes

Foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o Ranking Nacional de Clubes atualizado, e o cenário na região Norte continua o mesmo. Assim como no ano anterior, o Remo apareceu à frente do Paysandu na classificação.

Apesar do acesso à Série B de 2024, o Papão segue atrás do maior rival, o Clube do Remo. O Leão é o 41 colocado no ranking, enquanto o Papão, com três posições a menos, é o 44°.

Confira como estão os times paraenses no ranking

41° - Remo

44° - Paysandu

88° - Tuna Luso

92° - Águia de Marabá

112° - Castanhal

173° - Bragantino-PA

189° - Paragominas

199° - Independente-PA

215° - São Raimundo-PA

Como funciona o ranking

A entidade leva em consideração o desempenho dos clubes nas competições nacionais nos últimos quatro anos, de forma decrescente, ou seja, o ano de 2023 tem mais "peso" do que o ano de 2020, por exemplo.

Essa metodologia "favorece" o Remo no ranking. Nas três últimas temporadas, que valem mais pontos, o Remo esteve na Série B, torneio que tem um "peso" maior em relação à Terceirona, e chegou à terceira fase da Copa do Brasil em duas oportunidades.

Na próxima temporada, ambas as equipes poderão pontuar ainda mais no ranking da CBF por meio de competições nacionais. Papão e Leão disputarão as séries B e C do Campeonato Brasileiro, respectivamente, e a Copa do Brasil.