Remo: Diretor da Diadora avalia negociação e diz que Leão é o principal objetivo da empresa

O Remo segue as negociações para definir quem irá vestir o clube nos próximos anos. A equipe de O Liberal adiantou no último final de semana, que o Leão Azul estava negociando com a marca italiana Diadora. O diretor geral da empresa no Brasil, Milton de Souza, confirmou a negociação e afirmou que o principal objetivo da Diadora é ser a fornecedora de material esportivo do Leão Azul.

Recentemente a empresa fechou com a Ponte Preta-SP para a temporada 2024 e quer retornar ao futebol brasileiro de forma concreta. A Diadora já vestiu grandes clubes no país, como Palmeiras, Atlético-MG, Vasco da Gama-RJ, além do Bahia. Para o diretor geral da Diadora no Brasil, o Remo é o principal foco da empresa.

“O objetivo da Diadora é ser a nova fornecedora de materiais esportivos do Remo e levar mais tecnologia e qualidade para os uniformes e acessórios utilizados pelos jogadores, participando ativamente da campanha que os levará para as vitórias nos próximos campeonatos”, disse, Milton.

Além da Ponte Preta, a Diadora veste o São José EC-SP, além do Sfera-SP no Brasil. A empresa também entrou no mercado argentino e veste o tradicional Vélez Sarsfield. No mercado esportivo desde 1948, a empresa está presente em mais de 60 países e tenta fechar com o Remo, após o término do contrato com a marca Volt, que findou no último mês.

O clube através do departamento comercial, analisa as propostas para fechar um novo vínculo, seja ele de renovação com a Volt, ou fechar com a Diadora ou Bomache, empresa que também está na briga para vestir o Leão Azul, e que se encaixa em dos modelos de gestão da marca azulina, que seria o posicionamento do clube, no ramo da marca própria. O Leão deverá vestir Volt nesse início de temporada, já que, perante o contrato, o material que o clube possui é de propriedade da agremiação e isso não irá prejudicar o Remo juridicamente.

A Volt entrou no Remo na metade do ano de 2021, quando o clube estava disputando a Série B e havia rompido com outra marca italiana, a Kappa, que não havia cumprido algumas exigências em contrato, além de atrasar repasses do enxoval ao Leão Azul.