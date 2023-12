Jovem volante do Remo vem ganhando espaço e espera consagrar carreira com o acesso em 2024

Aos 21 anos, o volante Henrique Vigia começa a transpassar a barreira que separa a promessa da realidade. Com apenas três anos de carreira, conquistou um acesso pelo Santa Rosa e foi titular na reta final da Série C deste ano. Apesar do fracasso do grupo, individualmente o jogador tem motivos de sobra para celebrar.

Vigia entra em 2024 já com as bênçãos do técnico remista, Ricardo Catalá. Desde o ano passado o comandante vem elogiando o trabalho de Vigia, ouvindo o mesmo de Muriqui, um dos veteranos de 2023. Com o caminho livre, Henrique Vigia começa a pavimentar sua carreira no Leão Azul e espera fazer sua melhor temporada, ajudando o time a cumprir a grande meta para este ano, o acesso à Série B.

Entre uma folga e outra, o atleta conversou com o Núcleo de Esportes de O Liberal para falar um pouco sobre a carreira e o que espera para a temporada de 2024. Veja:

1 – Como foi essa passagem pelo Santa Rosa? O que deixou de aprendizado?

Foi uma passagem boa, graças a Deus, onde a gente conquistou o principal objetivo do Clube, que era o acesso. Foi bom pra minha carreira essa competição, onde eu pude ganhar minutagem. Creio que essa minha passagem pelo Santa Rosa, vai me ajudar no meu crescimento e levo muito aprendizado para Clube o Remo.

2 - Estás de volta ao Remo e como tu encara esse retorno? Quais os erros cometidos nesse ano que não podem se repetir em 2024?

Estou feliz com esse retorno ao Clube do Remo, espero ter oportunidade de ajudar o Remo em campo. Sobre os erros que tivemos esse ano, é a equipe dentro de campo ter mais atenção, alguns cuidados, que faltaram na última temporada. E espero que 2024 seja um ano de muitas conquistas para o Leão, com títulos e o acesso.

3 – O executivo Sérgio Papellin informou que pretende usar o Parazão para rodar os jovens talentos do elenco. Qual sua avaliação sobre essa situação? Acreditas que poderá ter uma sequência no time?

Vejo como uma nova oportunidade para meu crescimento dentro do clube. Irei trabalhar muito, aprender ainda mais com meus companheiros novos, me doar ao máximo, para que eu ganhe meu espaço no time para ajudar o clube dentro de campo.

4 – Estás no clube, passaste pela Série B e vivenciou toda aquela competição. Nesta temporada você jogou algumas partidas. Te achas preparado para atuar com a pressão da torcida que é ainda maior com jogadores vindos da base?

Vivenciar tudo aquilo foi uma experiência muito boa pra mim, infelizmente não acabou da forma que queríamos, mas, nós, que ficamos aqui, podemos colocar e escrever uma nova história no Remo e colocar ele novamente na Série B. Me sinto muito preparado para ajudar a equipe dentro de campo. Trabalho muito no dia a dia para viver esses momentos. Ver o estádio lotado com essa torcida linda, sem dúvidas só me motiva ainda mais pra eu dar minha vida no campo.

5 – O que falta para você dar um passo a mais na carreira? Falta mesmo oportunidades no Remo?

Nos últimos 2 anos eu tive algumas oportunidades no time, como esse ano, que no Paraense, o técnico Marcelo Cabo utilizou bastante os jogadores da base. Isso varia muito de comissão para comissão. Acho que os jogos que eu joguei, fui bem. Eu confio muito no tempo de Deus, creio que esteja preparando o melhor pra mim. 2024 irei me doar mais ainda nos treinos para que isso aconteça.

6 – A falta de jogos na base é uma dificuldade do atleta quando chega no profissional? Falta rodagem para ter uma sequência no time de cima?

Creio eu que a falta de jogos na base não seja o principal motivo de ter uma sequência no profissional, mas precisam olhar com mais carinho pros campeonato de base no nosso estado. Depois que eu saí da base, teve a copa Pará, além do campeonato paraense também. Acho que vai ajudar muito os meninos que vão subir essa maior sequência de jogos na base.