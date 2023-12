Para 2024, Remo aposta em contratações com média na casa dos 30 anos; veja mais

O Remo tem anunciado jogadores para o elenco de 2024, mas uma coisa tem incomodado o torcedor: a idade elevada de alguns atletas. Até o momento, mais de 50% dos contratados tem mais de 30 anos, peculiaridade esta que não passou despercebida. Considerando que quase 100% dos contratados saíram da Série B, a tendência é que o técnico Ricardo Catalá possa manter o estilo de jogo adotado na reta final da Série C do ano passado, que não levou o time à fase seguinte, mas aliviou as dores da tragédia instalada ao longo da temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo.

Até o momento foram 11 jogadores anunciados, que juntos, representam uma média de idade na casa dos 30 anos. A média contrasta com o elenco que encerrou a temporada de 2023, este na casa dos 26,72. Voltando mais um ano, em 2022, chegamos em uma média ainda menor, de 25,83 anos. Destes, 10 vieram da Série B, um campeonato mais disputado, com 38 partidas, enquanto a Série C tem apenas 25, contando com a fase final, onde apenas oito entram. Os demais, caso do Remo em 2023, fizeram 19 partidas, metade dos números da divisão acima.

Contratações do Remo:

- Leo Lang (25 anos)

Jogou uma única partida em 2023, pela Tombense, no dia 23 de outubro, pela Série B.



- Ícaro (30 anos)

Fez 34 partidas na temporada, 10 delas na Série B, pelo Sampaio Corrêa.



- Vidal (27 anos)

Disputou 15 jogos na Série B deste ano, defendendo o Botafogo-SP.



- Reniê (34 anos)

Disputou seis partidas na Série B, a última delas no dia 23 de setembro, desde então foi reserva no Mirassol pelas nove rodadas seguintes.



- Camilo (37 anos)

Fez 51 partidas em 2023, incluindo 32 jogos pela Série B, na equipe do Mirassol.



- Pavani (27 anos)

Jogou 44 partidas em 2023, sendo 32 deles pela Chapecoense, que disputou a Série B.



- Daniel (27 anos)

Pelo ABC-RN fez 35 partidas em 2023, sendo 11 pela Série B.



- Renato Alves (32 anos)

Jogou 16 vezes na Série B de 2023, defendendo o Atlético Goianiense.



- Ytalo (35 anos)

Anotou 37 partidas em 2023, sendo 32 pela Série B, defendendo o Sampaio Corrêa.



- Raimar (21 anos)

Disputou nove partidas desde o início da temporada de 2023, alternando entre Atlanta United (EUA) e Nacional (POR)



- Ligger (35 anos)

Jogou 25 vezes em 2023, com direito a 22 jogos pela Série B, atuando pelo Grêmio Novorizontino.

VEJA MAIS

Além dos contratados, o Clube do Remo também conta com vários jogadores que subiram de categoria em 2023. Nesta lista entram jogadores mais novos, a maior parte fez sua primeira temporada em 2023, jogando pela Série C. Eles se somam a Paulinho Curuá, Ronald, Pedro Vitor e Vinícius, que possuem contrato com o clube.

Goleiro: João Victor;

Zagueiros: Jonilson;

Lateral-esquerdo: Edson Kauã;

Volantes: Henrique, Solano e Darlan;

Meias: Guty e Elielson;

Atacantes: Felipinho, Kanu, Ricardinho, Matheus Grecco, Tico.

Dessa forma, o técnico Ricardo Catalá deve ter ao seu dispor um plantel heterogêneo, devendo ser modelado conforme o estilo de jogo do treinador, que, em 2023, traçou um perfil tático mais equilibrado, preferindo jogar nos contra-ataques. À frente do Remo, Catalá conseguiu seis vitórias, sete empates e duas derrotas. Ao menos nos números, o treinador tem o respaldo exigido para tentar, mais uma vez, tirar o Remo da Série C do Campeonato Brasileiro.