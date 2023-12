Remo fecha com lateral Raimar e contrata zagueiro que estava na Série B do Brasileiro; veja detalhes

O Remo fechou com mais dois jogadores para a temporada 2024. O Leão Azul anunciou na tarde desta segunda-feira (11), o zagueiro Ligger e o lateral-esquerdo Raimar, que atuou no clube na temporada 2021. Ligger estava na Série B jogando pelo Novorizontino e Raimar atuava no futebol português. A informação já havia sido antecipada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

A diretoria do Leão Azul oficializou o retorno do lateral-esquerdo Raimar, de 21 anos, que estava em Portugal, atuando pelo Nacional. O jogador que é natural de Manaus (AM), volta ao Leão depois de duas temporadas longe do país e busca reviver bons momentos com a camisa azulina. Em entrevista ao site oficial do Remo, Raimar fez questão de citar a força da torcida remista e avisa que retorna ao Leão com ambição de subir o clube para a Série B do Barsileiro.

“Estou muito feliz com meu retorno ao Rei da Amazônia. Um clube que tenho um carinho enorme por já ter jogado. Quando me despedi virei um torcedor e estava sempre torcendo para que o clube ganhasse, conquistasse o acesso. Hoje volto com a ambição de poder conquistar os objetivos do clube e poder dar alegria à torcida azulina que sempre nos apoia”, disse.

Raimar fez a sua primeira partida como profissional pelo Remo, diante do Vitória-BA, na Série B de 2021 (Samara Miranda / Remo)

Raimar iniciou no futebol no Paraná-PR e se profissionalizou pelo rival Athletico-PR. O jogador foi contratado pelo Remo em 2021 por empréstimo junto ao Furacão. Pelo Leão Azul foram 17 partidas, mas não conseguiu evitar o rebaixamento do clube para a Série C. Nesta mesma temporada, Raimar levantou a taça da Copa verde pelo Leão, título inédito para o clube paraense. Após o fim da temporada, o lateral atuou no Atlanta United, dos Estados Unidos e no último ano defendeu o Nacional, de Portugal.

O Leão também anunciou o zagueiro Ligger, de 35 anos, que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pela equipe do Grêmio Novorizontino-SP. O novo defensor azulino agradeceu pela oportunidade de jogar no clube.

“Agradecer a Deus por mais uma oportunidade na carreira. Estou feliz e ainda mais motivado por estar vestindo uma camisa de respeito, de um dos grandes clubes do Brasil, o Maior do Norte. Chego com grandes expectativas e com muito trabalho ao lado do nosso torcedor remista vamos conquistar todos os objetivos da temporada”, finalizou.

Ligger quando defendia o Red Bull Bragantino-SP (Ari Ferreira / Red Bull Bragantino)

Ligger é experiente e nos últimos anos vem atuando na Série B pelo Novorizontino. Em 2020 esteve na Série A do Brasileiro atuando pelo Red Bull Bragantino-Sp, jogou no Bahia e teve passagem pelo Fortaleza-CE, em 2018, quando o clube cearense conquistou o título da Série B e também onde trabalhou com o executivo Sérgio Pappelin.