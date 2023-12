Remo está próximo de fechar com mais três reforços para 2024; saiba quem são

O Remo está muito próximo de acertar com mais três jogadores para a temporada de 2024. As novidades devem ser o atacante Jáderson, de 23 anos; o zagueiro Ligger, de 35 anos; e o lateral-direito Patric, de 34 anos. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal.

O zagueiro Ligger, que estava na disputa da Série B pelo Grêmio Novorizontino (SP), foi revelado pelo Icasa-CE, teve passagens longas por clubes como Oeste e Red Bull Bragantino, além de ter defendido outras equipes como Fortaleza e Bahia. O zagueiro chegou ao Novorizontino em abril para a disputa da Série B após jogar o Paulistão pelo São Bernardo, e em 28 jogos na competição nacional, marcou um gol.

Outro nome da lista é o atacante Jáderson que atuou pelo Sport na última temporada. Em 2021, o atacante fez parte do elenco do Athletico-PR, campeão da Sul-Americana, e marcou o gol de honra do Furacão no vice-campeonato da Copa do Brasil.

Além deles, com passagens por Atlético Mineiro e Sport, Patric defendeu na última temporada o Amazonas. Em 2023, também defendeu as cores do Athletic-MG e do Itabirito-MG, clube pelo qual sagrou-se campeão do módulo II mineiro. O atleta também passou por América Mineiro, Sport-PE, Atlético Mineiro, Vitória-BA, Coritiba-PR, Náutico-PE, Avaí-SC, Ponte Preta-SP, Cruzeiro-MG, Benfica-POR, São Caetano-SP e Criciúma.

Vale destacar que o Remo já anunciou nove contratações para 2024, mas a diretoria azulina segue no mercado buscando novas peças para o elenco comandado pelo técnico Ricardo Catalá.