Remo: Lateral Raimar fecha por uma temporada com o Leão e irá jogar a Série C, diz jornalista

O jovem lateral-esquerdo Raimar, de 21 anos, está de volta ao Remo. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, do SBT RJ, o jogador fechou com o Leão Azul para a temporada 2024 e fará parte do projeto azulino de retorno à Série B.

Raimar é natural de Manaus (AM) e iniciou a sua trajetória no futebol no Paraná-PR. Raimar teve passagem pelo Remo na temporada 2021, quando o Leão Azul estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador chegou ao clube paraense por empréstimo, junto ao Athletico-PR, clube que detinha seus direitos econômicos. Pelo Remo foram 17 partidas na temporada, porém, o clube paraense acabou sendo rebaixado para a Série C. Mas o lateral não deixou Belém sem nada. O jogador foi campeão com a equipe azulina da Copa Verde, título inédito do clube e com Raimar batendo um dos pênaltis na final diante do Vila Nova-GO, no Baenão.

Após o término da temporada 2021, Raimar se despediu do Remo e foi negociado com o Atlanta United, dos Estados Unidos. Foram apenas 10 partidas com a camisa do clube americano e quatro gols m arcados. Na atual temporada, Raimar estava defendendo o Nacional, clube de Portugal, em que realizou três jogos e marcou um gol.

Raimar chega ao Leão Azul com um contrato de uma temporada e deve desembarcar na capital paraense nesta semana, já para a realização de exames médicos, para iniciar a pré-temporada no clube.