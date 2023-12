Remo apresenta orçamento e terá receita quase três vezes menor que a do Paysandu; veja os números

O Remo teve uma reunião importante na noite de ontem (11), na Sede Social do clube com os membros do Conselho Deliberativo (Condel), em que foi apresentado o orçamento do Leão Azul para a temporada 2024. O clube azulino que estará mais uma vez disputando a Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem, contará com um orçamento quase três vezes menor que o do Paysandu, seu maior rival.

Os conselheiros do Remo tiveram conhecimento de quanto o Leão Azul terá de receita para o próximo ano. Com competições estaduais, regionais e nacionais, o Remo se planeja para tentar o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro no futebol, principal meta da agremiação na temporada. O clube expôs que a proposta orçamentária de despesa em 2024 será de R$24.674 milhões, com uma proposta orçamentária de receitas de R$25.071.400,00 milhões, tendo um superávit de R$397.400 mil.

Em entrevista ao O Liberal, no dia 29 de novembro, o presidente do Paysandu informou que o orçamento bicolor para 2024 será de mais de R$70 milhões, com o acréscimo de cotas de patrocínios, cotas de direitos de transmissão, além do programa sócio-torcedor.

Para a temporada 2024, o Remo terá um calendário cheio, mas que nos últimos dois anos encerraram no mês de agosto, com as eliminações ocorrendo ainda na primeira fase da Série C. Além de acesso à Série B, a meta azulina é reconquistar a hegemonia no futebol paraense, o bicampeonato da Copa Verde, além de chegar novamente à terceira fase da Copa do Brasil, competição que melhor paga no futebol nacional e que proporcionou ao Remo nos últimos anos, melhorias em áreas do clube e a compra do seu Centro de Treinamento, na Ilha de Outeiro, na grande Belém.