Programa Sócio-Torcedor do Remo será lançado na próxima quinta-feira (21); saiba mais

Na próxima quinta-feira (21), a diretoria do Remo irá lançar o novo programa totalmente com novidades, uma reformulação que foi pensada e criada especialmente para o Fenômeno Azul. O lançamento do novo programa será realizado na casa de show Barka, a partir das 19h.

Os ingressos estão disponíveis na sede social e sócio-torcedor tem direito a 2 convidados.Aderindo ao Nação Azul, além de ajudar o clube, o torcedor ainda pode contar com uma série de vantagens, benefícios, experiências, sorteios exclusivos e muito mais.

Banner com as informações do evento de lançamento do programa Sócio-Torcedor. (Divulgação / Ascom Remo)

A expectativa é que a novidade faça com que o número de associados cresça na próxima temporada. Alessandro Silva, diretor do departamento, comentou sobre o novo programa.

“Novidades serão apresentadas. O novo programa vem reformulado e priorizando mais vantagem para o torcedor. No evento todos conhecerão o novo Nação Azul”, disse.

O evento contará com shows de Papo em Off e Miro Forró Nu12, DJ's e sorteio de uma moto elétrica para sócio anual e mais prêmios para sócio-torcedor. O azulino que renovar ou fazer o plano anual ganha um voucher camisa 01/202.