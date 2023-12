Clube do Remo apresenta elenco para início da temporada nesta sexta-feira (15); veja

O Clube do Remo dá a largada para a temporada de 2024 com o primeiro encontro do plantel agendado para o estádio Baenão, na manhã desta sexta-feira (15). Sob o comando do técnico Ricardo Catalá, os azulinos partem para o novo projeto, que objetiva garantir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Durante o final de semana, os jogadores passarão por uma bateria de exames clínicos, cardiológicos e fisioterapêuticos, seguindo o rigoroso protocolo de pré-temporada. Entre os reforços já contratados, seis atletas chegarão à capital paraense na noite de quinta-feira (14): o goleiro Leo Lang, os zagueiros Reniê e Ícaro, o lateral Raimar, o volante Daniel e o meia Camilo.

Além destes, juntam-se aos trabalhos os jogadores que já faziam parte do elenco do Leão, bem como os talentosos jovens da base, incluindo o goleiro Vinícius, o zagueiro Jonilson, os volantes Paulinho Curuá, Henrique e Solano, o meia Elielson e os atacantes Ronald, Felipinho e Kanu.

O técnico Ricardo Catalá está programado para chegar a Belém no domingo (17), trazendo consigo o restante da equipe técnica: o auxiliar-técnico Julian Tobar, o auxiliar fixo Mariozinho, os preparadores físicos Fabrício Pimenta e Rafael Raposo, o preparador de goleiros Juninho, o auxiliar de desenvolvimento individual Agnaldo, além do departamento de análise composto por Rafael Silva, Caíque Silva e Caio Presotto, e todo o suporte do Clube.

Os treinos em campo terão início na segunda-feira. Durante o período festivo, entre os dias 24 e 25 de dezembro para o Natal, e de 31 de dezembro a 1º de janeiro para o Ano Novo, a comissão técnica, jogadores e staff terão merecido descanso. Todo o aparato do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), com sua estrutura completa, desde academia, departamento médico, fisiologia, nutrição, enfermagem, fisioterapia, consultório odontológico, até a crioterapia e o Centro de Treinamento do Leão, aguardam ansiosos a chegada do elenco para o pontapé inicial da temporada.

O Clube fará sua estreia no Paraense diante do Canaã, no Mangueirão, porém aguarda a definição da data e do horário do jogo para se preparar adequadamente.