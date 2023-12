Mariozinho será novo auxiliar do Remo e Seu Boneco terá novo cargo; saiba detalhes

O Remo anunciou novidades no comando técnico da próxima temporada. O treinador Mário Henrique, o Mariozinho, será o novo auxiliar-técnico permanente do Leão. Já Agnaldo de Jesus, o Seu Boneco, que já estava no clube, foi designado como novo auxiliar de desenvolvimento individual.

As mudanças no comando técnico já haviam sido antecipadas pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. Na última quarta-feira (13), a reportagem disse que o Leão estava no mercado em busca de um novo auxiliar-técnico permanente. Quem exercia a função no clube em 2023 era Fábio Cortez, que não teve o contrato renovado ao final da temporada.

Os nomes

Mariozinho é um nome conhecido do cenário paraense. Estava fora do mercado há algumas temporadas, mas tem ampla rodagem por clubes do interior do estado. Entre os trabalhos mais marcantes, como treinador, estão os no Ananindeua, Santa Cruz de Cuiarana e Paragominas. Na apresentação no Remo, ele disse que espera repetir uma dupla vitoriosa com Agnaldo de Jesus.

"Minha última passagem aqui foi em 2004, como auxiliar do Agnaldo, quando conquistamos o título paraense 100%. O projeto do Remo é excelente, muito profissional, caminhando pra gente a passos largos. Espero contribuir com o clube ajudando em mais um título paraense", explicou.

Já Seu Boneco é ídolo azulino e estava no clube deste a última temporada, quando atuou como coordenador técnico. Agora, Agnaldo vai trabalhar com o desenvolvimento individual de cada jogador, voltado especificamente para cada posição.

"Eu iria pra base, coordenar o futebol de base, mas a pedido do Ricardo Catalá vou ficar no profissional, no dia a dia. A minha função é trabalhar os atletas nas suas posições, fazer com que as coisas possam andar dentro do clube. Quando você tem a confiança da comissão, as coisas dão mais certo", explicou.

Pré-temporada

O início das atividades do Remo para o ano de 2024 deve começar neste final de semana. Até o momento, o clube já contratou 11 jogadores para a próxima temporada e conta com alguns atletas que renovaram o contrato do ano passado. A primeira partida oficial do Leão deve ocorrer no dia 20 de janeiro, na abertura do Parazão.