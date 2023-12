Fim da novela! Remo anuncia renovação de contrato com a Volt para 2024

O Remo anunciou no início da tarde desta quinta-feira (14) que renovou o contrato com a Volt. Dessa forma, a fabricante de material esportivo será responsável por confeccionar e distribuir o enxoval azulino para a temporada de 2024. Detalhes do acordo, como duração e valores, não foram divulgados.

No entanto, o Núcleo de Esportes de O Liberal procurou representantes da Volt para saber mais sobre as cláusulas assinadas. Até o momento, a empresa ainda não retornou os contatos.

Novela

A Volt tornou-se parceira do Remo quando o clube paraense disputava a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2021. A empresa catarinense substituiu a marca italiana Kappa, que deixou de cumprir algumas cláusulas do contrato e o Leão conseguiu, na Justiça, romper o vínculo.

No entanto, o acordo entre Volt e Remo terminava ao final desta temporada. Desde o início da nova gestão, presidida por Antônio Carlos Teixeira, o Leão entrou numa espécie de "leilão", avaliando novas propostas de uniforme para 2024.

Entre as alternativas cogitadas estavam a manutenção do acordo com a Volt, a mudança de marca e até a criação de uma marca própria. O que pesava para o Leão na escolha era, principalmente, a vertente financeira. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o vice-presidente azulino, Glauber Gonçalves, disse que a ideia do Remo era duplicar os valores recebidos em 2023.

Nesse período, o Remo recebeu propostas da Diadora, fabricante de uniformes italiana. Hoje, a empresa fornece o material esportivo para o Vélez Sarsfield, da Argentina, além da Ponte Preta, a partir de 2024.

Valores

Nem a Volt e nem o Remo se pronunciaram sobre valores do contrato. No entanto, em uma entrevista à reportagem, Glauber Gonçalves deu uma pista de quanto o Leão deve receber nesta renovação.

No dia 27 de novembro, o vice-presidente disse que o Remo arrecadou quase R$ 3 milhões nos últimos três anos de contrato com a Volt. Ele também confirmou que esse valor está sendo utilizado de parâmetro para a assinatura do novo contrato e que o objetivo remista é duplicar a receita.

Desta forma, pode-se imaginar que, caso o Remo tenha assinado um novo contrato de três anos, o time azulino receba cerca de R$ 6 milhões neste período. No entanto, o tempo do novo acordo ainda não foi divulgado.