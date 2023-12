Remo reforça a defesa e fecha com goleiro que jogou a Série A pelo Goiás; veja

Com a incerteza sobre o destino do Vinícius, o Clube do Remo segue no mercado em busca de um arqueiro para a temporada de 2024, quando tentará, novamente, ascender à Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de contratar Léo Lang, que estava no elenco da Tombense, o Leão Azul fechou acordo com Marcelo Rangel, goleiro reserva do Goiás.

A notícia ainda não foi confirmada pelo clube, mas o Núcleo de Esportes de O Liberal apurou junto a uma fonte ligada ao futebol do clube que as negociações já foram fechadas. A expectativa é que o arqueiro seja apresentado em Belém nos próximos dias, já para o início da preparação à temporada de 2024.

Marcelo tem 35 anos e 1,86cm. É paranaense e começou a carreira no Cianorte-PR. Depois teve passagens por Operário Ferroviário, Londrina e Goiás, onde chegou em 2017 e permaneceu até a atual temporada. Nesse período alternou momentos entre a reserva e os titulares.

Ao todo, participou de seis partidas este ano, sendo uma pela Copa Verde, outra pela Copa Sul-Americana, contra o Gimnasia, um jogo na Copa Verde, contra o Paysandu, e três pela Série A. Ao todo, sofreu oito gols, média de 1,33 por jogo. Além de Vinícius, Léo Lang e Marcelo Rangel, o Remo conta com João Victor, goleiro saído das categorias de base do clube.