Desaparecido, Marcelinho Carioca já jogou no Remo e participou de jogo histórico no Mangueirão

Desaparecido desde o último domingo (17), o ex-meia Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, já teve uma passagem "relâmpago" pelo futebol paraense. Por 30 minutos ele vestiu a camisa do Remo, em 2012, em um amistoso. Na ocasião, o Leão Azul enfrentou o River Plate-URU, no estádio Mangueirão.

Na época, o Leão Azul disputava a Série D do Brasileirão. No meio do torneio, o Leão marcou um amistoso contra o River Plate-URU, no Mangueirão, por meio de acordo publicitário. Para a realização da partida, estava prevista a participação de um ex-jogador, relevante para o futebol nacional. Dessa forma, Marcelinho foi chamado.

Na época, o ex-meia tinha 41 anos e estava inativo há três. Por conta disso, ele disputou apenas 30 minutos. Ainda no primeiro tempo ele foi substituído pelo meia Márcio Tinga, que na ocasião fazia a estreia pelo Leão Azul.

Último jogo oficial

Remo x Corinthians decidiram uma vaga na Copa do Brasil no Mangueirão em 1996 (Reprodução)

Antes da partida pelo Remo, em 2012, o último jogo de Marcelinho em Belém havia sido marcante. Quando ainda jogava pelo Corinthians, ele enfrentou o Remo, pela Copa do Brasil de 1996. A partida terminou empatada, mas com o Timão alcançando a vaga na próxima fase.

Em Belém, quem vencesse avançaria. Empate sem gols levaria o jogo para os pênaltis, empate com gols, o Corinthians ficaria com a vaga. O Remo saiu na frente com Júnior, mas nos acréscimos, Castor marcou um gol contra empatando o jogo e o Timão classificado no critério "gol fora de casa".