Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca está desaparecido; PM de São Paulo investiga o caso

A polícia de São Paulo está investigando o desaparecimento de Marcelinho Carioca, ex-jogador de futebol. De acordo com informações obtidas pelo portal G1 de São Paulo, o ex-atleta não é avistado desde o último domingo, dia 17 de janeiro, quando dirigiu-se de carro para uma festa em Itaquera, localizada na Zona Leste da capital paulista.

Agentes policiais revelaram que Marcelinho desapareceu e seu veículo foi localizado em Itaquaquecetuba, na região de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. O automóvel será encaminhado para a delegacia local, onde as autoridades prosseguirão com as investigações.

Além das delegacias na capital paulista, outras unidades policiais foram acionadas devido ao desaparecimento do ex-atleta, incluindo a Divisão Antissequestro (DAS).