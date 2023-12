Pré-temporada: elenco do Remo faz avaliações ortopédicas; treino no Baenão será segunda (18)

O Remo segue a sua programação de exames médicos de pré-temporada. Neste domingo (17), os atletas passaram por avaliações ortopédicas em um hospital particular de Belém.

O exame foi supervisionado pelo chefe do departamento médico do Leão, Jean Klay. Em entrevista ao site do clube, ele esclareceu o processo de avaliação.

"Realizamos várias radiografias dos atletas. Além disso, foram feitos diversos testes, abrangendo aspectos ortopédicos, musculares e gerais. Essa avaliação é crucial, pois complementa o trabalho de fisiologia e fisioterapia. A partir daí, podemos delinear o perfil de cada atleta. Compreender essas características individuais é essencial para extrair o melhor deles", disse.

Ao concluir os exames, o chefe do departamento médico refletiu sobre os primeiros dias. Todo o programa é projetado para avaliar as condições físicas e musculares dos jogadores, visando prevenir problemas relacionados à fadiga durante a temporada.

"Conseguimos seguir nosso protocolo completo para a avaliação global dos atletas. Com esses dados em mãos, nos reuniremos com a comissão técnica, discutiremos a condição de cada jogador e planejaremos o processo como um todo. Geralmente realizamos tanto uma avaliação geral quanto uma individual. A partir daí, podemos estabelecer uma estratégia pré-treino para a equipe e os jogadores, extraindo o melhor de cada um e minimizando o risco de lesões", explicou.

Na segunda-feira (18), os jogadores do Remo passarão por exames laboratoriais e pelo Soccer Test no Baenão.