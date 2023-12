Copinha divulga tabela completa da primeira fase; confira os jogos de Remo, Castanhal e Carajás

A Copa São Paulo de Futebol Júnior soltou o calendário de jogos da primeira fase da edição de 2024. Serão 128 equipes em busca do sonhado troféu, que este ano terá a presença de Remo, Castanhal e Carajás.

Na divisão por grupos, o Remo ficou na chave 26, com sede em Diadema, ao lado de Água Santa-SP, Santos-SP e Nova Venécia-ES. A estreia azulina será no dia 4 de janeiro, às 19h45, contra o Santos. Em seguida, o time enfrenta o Águia Santa, no dia 7, às 15 horas, e encerra a primeira fase contra o Nova Venécia, no dia 10 de janeiro, às 19h30.

Já o Japiim da Estrada ficou no grupo 11, com sede em Assis, juntamente com Vocem-SP, Fortaleza-CE e CRB-AL. A estreia está prevista para o dia 3 de janeiro, às 15 horas, contra o Fortaleza. A segunda partida será no dia 6, às 15h30, contra o Vocem, e a última da primeira fase no dia 9, às 10h45, contra o CBR.

Por fim, o Carajás foi para o grupo 7, em Araraquara, ao lado das equipes Ferroviária-SP, São Paulo-SP e Porto Vitória-ES. O primeiro desafio será dia 3 de janeiro, a partir das 17h45, contra a Ferroviária. O segundo duelo será dia 6, contra o São Paulo, às 19h30, e o encerramento no dia 9, contra o Porto Vitória, às 17 horas.

A Copinha, como é conhecida, será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2025, a final coincidindo com o aniversário de São Paulo, com sedes espalhadas na capital e interior. A expectativa da Federação Paulista de Futebol é que a final seja disputada na reabertura do Pacaembu, que passa por uma reforma completa desde o dia 29 de junho de 2021. Esta será a 54ª edição do torneio.