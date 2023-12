Remo, Castanhal e Carajás já sabem quais times vão enfrentar na Copinha de 2024; confira

Participantes da 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, Carajás, Castanhal e Remo já sabem quais times vão enfrentar e o local das suas partidas na competição.

Em 2024, a competição terá 128 times participantes divididos em 32 grupos. O torneio começa no dia 2 de janeiro e termina no dia 25 do mês, aniversário da capital paulista. O local da final ainda não foi divulgado.

O Carajás realizará suas partidas em Araraquara, onde enfrenta São Paulo, tetracampeão da competição, Ferroviária e o Porto Vitória-ES.

Grupo 7 (Araraquara)

Ferroviária

São Paulo

Carajás-PA

Porto Vitória-ES

No grupo 11, com sede em Assis, o Castanhal tem pela frente Fortaleza, Vocem-SP e CRB.

Grupo 11 (Assis)

VOCEM-SP

Fortaleza

CRB

Castanhal-PA

Já o Remo caiu no mesmo grupo do Santos, tricampeão da Copinha. Além do Peixe, Água Santa e Nova Venecia-ES completam o Grupo 26, que terá Diadema como sede.

Grupo 26 (Diadema)

Água Santa

Santos

Nova Venecia-ES

Remo