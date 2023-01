Remo: Jovem atacante do Remo sobre campanha na Copinha: 'Deu mais visibilidade e investimentos'

Como informado pela equipe de O Liberal, o Remo integrou pelo menos oito jogadores que estiveram na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao time profissional. Entre os jovens das categorias de base no elenco principal, está o atacante Ricardinho.

O jogador fez uma avaliação da campanha azulina - que caiu na terceira fase - e o que de positivo ela trouxe para o clube. Ricardinho destacou a continuidade de trabalho e também o Centro de Treinamento:

"O nosso time foi muito bem lá, com um trabalho que já vinha sendo desenvolvido desde o ano passado. É um time bem unido, creio que lá tivemos bons resultados e, como consequência, deu mais visibilidade para o clube e investimentos em relação à base. Creio que o CT também foi uma ótima válvula de escape", opinou Ricardinho.

Com o reconhecimento que os atletas azulinos tiveram, subindo para a equipe profissional, o Remo conta agora com 11 jogadores oriundos das categorias de base sob o comando do técnico Marcelo Cabo. Segundo Ricardinho, os jovens contam com o apoio dos mais experientes para crescerem.

"Todos nós da base sonhamos em estar lá em cima, ajudando de alguma forma. Creio que todo mundo que subiu está trabalhando forte para estar preparado, quando o Marcelo precisar. Os jogadores com mais rodagem com certeza vão nos ajudar, e assim quem ganha é o Remo", concluiu.