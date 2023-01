Remo integra oito atletas que estiveram na Copinha ao elenco do Parazão; veja

Após a campanha história na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Remo premiou alguns dos jovens que estiveram no torneio. O clube divulgou que o goleiro Ruan, os zagueiros Jonílson e Davi, o lateral-esquerdo Ely, os volantes Henrique e Renan Tiago, o meia Guty e o atacante Kanu farão parte do elenco profissional.

Além dos jovens, o goleiro Alexandre, o lateral-direito Luizinho e o atacante Ricardinho já estavam treinando com o elenco. Ao todo, 11 jogadores oriundos da base irão integrar o plantel do Leão. A escolha dos nomes foram feitas após avaliação do departamento de futebol azulino.

"Após a excelente participação na Copa São Paulo queremos observar esses atletas mais de perto, pois desde nossa chegada juntamente com o treinador Marcelo Cabo, queremos observar o desenvolvimento deles no dia-a-dia e potencializar cada um deles dentro de suas posições para quando surgir as oportunidades eles possam corresponder", explicou o executivo de futebol Thiago Gasparino.

Os jovens jogadores azulinos passam a treinar com o elenco azulino a partir desta quinta-feira (19). Com a integração de oito novos nomes, o elenco do Leão Azul fica mais recheado para a disputa do Parazão 2023. No entanto, Thiago defende a necessidade de dar oportunidades para os novos talentos, tanto pelo lado desportivo, quanto financeiro.

"Esse trabalho de integração profissional e base tem que acontecer, pois são todos ativos do Clube. Precisamos trabalhar isso para podermos revelar jovens talentos para o cenário nacional e internacional”, concluiu.

Confira o elenco azulino para a temporada 2023

Goleiros: Vinícius, Zé Carlos, Victor Lube, Ruan e Alexandre

Zagueiros: Wendel Lomar, Ícaro, Diego Guerra, Diego Ivo, Jonilson e Davi

Laterais: Lucas Mendes, Rony, Raí, Leonan, Ely e Luizinho

Volantes: Paulinho Curuá, Pingo, Anderson Uchôa, Richard Franco, Pablo Roberto, Renan Tiago e Henrique

Meias: Rodriguinho, Soares e Guty

Atacantes: Pedro Sena, Ronald, Diego Tavares, Pedro Vitor, Jean Silva, Muriqui, Fabinho, Kanu e Ricardinho.