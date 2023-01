Por meio das redes sociais, o Remo divulgou a nova camisa oficial de pré-jogo. Em conjunto com a Volt, clube lançou o primeiro uniforme da linha Aquece. De acordo com o Leão Azul, as vendas começam na quinta-feira (19), na loja virtual Mega Loja Rei da Amazônia.

