Com a Volt, Remo lançará terceiro uniforme nos próximos dias e nova coleção de camisas só em março

A diretoria do Remo vai continuar o contrato com a fornecedora de material esportivo Volt. O clube vai cumprir o compromisso com a empresa e planeja os próximos lançamentos, incluindo a nova coleção, além do terceiro uniforme. O diretor comercial do leão Azul, Glauber Gonçalves, informou ao O Liberal, detalhes de novo material, além de explicar algumas falhas ajustáveis com a Volt.

“O Remo tem contrato com a Volt até o final deste ano e temos toda a intenção de segui-lo. Não existe nenhuma justificativa para cancelar esse contrato. Temos alguns problemas com a fabricante, mas que são fáceis de serem acertados”, disse.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Contrato

A diretoria azulina já planeja o lançamento do terceiro uniforme. O lançamento será próximo do aniversário azulino e terá como fornecedora a Volt. Glauber Gonçalves citou a logística que seria uma troca de material esportivo.

“Inclusive, vamos lançar o uniforme 3 esses dias, próximo ao aniversário do clube, e ela será da Volt. Temos um contrato a cumprir. Como a gestão [Fábio Bentes] vai até o final de ano, não podemos negociar outros contratos sem passar pelo Condel. Além disso, para mudar de material, precisávamos ter conversado com outra empresa com seis meses de antecedência, para que ela pudesse fazer os uniformes”, comentou.

VEJA MAIS

Novas camisas

O Remo e a Volt planejam o lançamento da coleção 203 e 2024. Os novos uniformes já foram acertados entre clube e empresa e serão lançados no mês de março.

“A camisa do Remo 01 para a temporada 2023/2024 será anunciada em março, por volta da segunda quinzena. Está tudo certo com o novo uniforme”, finalizou.