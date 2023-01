Zagueiro do Remo Diego Ivo fala sobre amizade, ambiente no vestiário e expectativa para a estreia

O Remo entra na reta final de preparação para estreia no Campeonato Paraense, que ocorre no sábado (21), às 17h, contra o Independente, no Baenão. Um dos jogadores que vive a expectativa da estreia e o contato direto com o torcedor, é o zagueiro Diego Ivo, que já passou pelo Paysandu e terá que encarar a torcida do Remo à favor. Em entrevista ao site “O Curioso do Futebol”, Diego Ivo falou do momento no Leão e da expectativa pela estreia.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Com 33 anos, o jogador retorna a Belém, dessa vez para vestir uma outra tonalidade de azul. O defensor falou da preparação, elogiou o staff remista e afirmou que o time chegará bem na estreia do Parazão.

“Estou muito feliz com esse meu primeiro mês como atleta do Remo. A expectativa é de uma grande temporada, principalmente como todo o staff do clube tem conduzido os treinamentos. Tem sido uma pré-temporada incessante, muitos dias treinando dois períodos. Vejo uma evolução a cada trabalho e creio que chegaremos em boas condições para a estreia do estadual’, comentou.

Diego Ivo é experiente e já jogou no maior rival do Remo (Samara Miranda / Remo)

Diego Ivo afirmou que a amizade e o companheirismo dentro do ambiente azulino é constante e que isso ajuda bastante a equipe.

“Essa pré-temporada ajudou no sentido de parceria, amizade. É um ajudando um outro. Esse bom ambiente será determinante para fazermos um excelente 2023”, disse.

VEJA MAIS

Experiente, Diego Ivo sabe da responsabilidade de vestir a camisa do Remo tendo passado pelo maior rival. O jogador elogiou a equipe e citou a importância de recolocar o Leão Azul na Série B, principal objetivo do clube na temporada.

“Não vejo a hora de colocar o pé no gramado e largamos bem na temporada. Trabalhamos muito para isso. Será uma temporada de sucesso. Vim para conquistar títulos. Vejo uma equipe empenhada para colocar o Remo no patamar que merece, das principais competições do futebol brasileiro”, finalizou.