Remo: Poupado de amistoso, Diego Ivo está recuperado do desequilíbrio muscular, afirma médico

O Remo realizou no último sábado (7), no Estádio Baenão, o primeiro amistoso de 2023 em preparação para a estreia do Parazão 2023, porém, no jogo contra o Tesla, o zagueiro Diego Ivo, recém-contratado pelo Leão Azul, não participou por estar tratando de um desequilíbrio muscular. O médico do Remo, Jean Klay, explicou os motivos e afirmou que o jogador já está apto para os treinamentos.

“Ele teve um desequilíbrio muscular na coxa esquerda, que já foi concluído. O jogador já treina normalmente”, disse Jean Klay.

O médico informou que isso é comum no futebol e que é causado pelo período de férias dos atletas e que essa situação é uma das prioridades no Departamento Médico azulino em fazer a correção.

Diego Ivo, de 33 anos, já passou por Belém e defendeu o Paysandu nas temporadas 2017 e 2018, conquistando o título da Copa Verde pelo clube bicolor, mas também fez parte do elenco que foi rebaixado com o rival remista.

Diego Ivo levantou a taça de campeão pelo rival azulino (Fernando Torres / Arquivo Paysandu)

Na carreira, o zagueiro passou pelo Avaí-SC, Sport-PE, Athletico Paranaense, Ceará-CE, Ponte Preta-SP, São Bernardo-SP, São Bento-SP, Juventude, Brasil de Pelotas, CRB-AL, além do Moreiense de Portugal. Seu último clube foi o CRB, onde participou de 22 partidas em 2022. Diego Ivo retornou aos gramados, após cirurgia no joelho esquerdo em que teve a ruptura do tendão patelar.