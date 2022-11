Remo anuncia a contratação do zagueiro Diego Ivo, ex-Paysandu; saiba mais

O Remo anunciou neste sábado (12) a segunda contratação para a temporada 2023. A diretoria azulina fechou com o zagueiro Diego Ivo, de 33 anos, que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo CRB-AL. O atleta é um velho conhecido do torcedor paraense, já que defendeu o Paysandu, maior rival azulino, nas temporadas 2017 e 2018.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Depois de anunciar o volante paraguaio Richard Franco, o Leão fechou a contratação do experiente Diego Ivo. O jogador se recuperou de uma lesão no joelho, onde teve que passar por uma cirurgia, que o deixou longe dos gramados por muitos meses. Nesta temporada voltou a jogar e realizou 22 partidas com a camisa do CRB.

VEJA MAIS

O zagueiro atuou pelo Paysandu por dois anos, conquistando o título da Copa Verde em 2028, mas também fez parte do elenco que caiu para a Série C no mesmo ano. Com a camisa do Paysandu, Diego Ivo esteve em campo em 60 partidas e marcou sete gols.

Na carreira Diego Ivo passou pelo Avaí-SC, Sport-PE, Athletico Paranaense, Ceará-CE, Ponte Preta-Sp, São Bernardo-SP, São Bento-SP, Juventude, Brasil de Pelotas, CRB-AL, além do Moreiense de Portugal.