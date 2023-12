Xodó do Botafogo, Marco Antônio admite negociação com o Remo e diz: 'Meu interesse é ficar em Belém'

O meia Marco Antônio, da Chapecoense-SC, está negociando com o Remo. A informação foi confirmada pelo próprio jogador, nesta terça-feira (19), em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal. Segundo o atleta, que é paraense, há um grande desejo em defender uma equipe de Belém na próxima temporada.

"Não tem nada certo (com o Remo). O time entrou em contato comigo e meu empresário. Deixei claro desde cedo meu interesse de ficar em Belém em 2024. Nasci no Pará e sou remista. Quero defender o clube que eu torço", explicou o meia.

Marco Antônio tem 26 anos, pertence ao Bahia, mas estava na Chapecoense-SC, emprestado, na última temporada. No time catarinense, o jogador atou em 19 partidas, marcou dois gols e ajudou o clube a evitar o rebaixamento à Série C na rodada final do Brasileirão.

Além da Chape - e do Bahia, clube que detém os direitos federativos do atleta - Marco Antônio jogou pelo América-MG e pelo Botafogo-RJ. No Dragão Goiano, a passagem foi curta: apenas oito jogos, sem gols marcados. No entanto, no Fogão, o jogador foi peça importante na campanha alvinegra que terminou com o título brasileiro da Série B em 2021. No clube do Rio, Marco Antônio disputou 48 partidas, marcou 10 gols e deu seis assistências.

Confusão nas redes

Uma foto, publicada nas redes sociais de Marco Antônio, deixou a torcida do Remo animada. Na última segunda-feira (19), ele disputou uma partida de futebol pelada usando a camisa azulina. Em conversa com a reportagem, o jogador disse que o evento é tradicional entre os amigos.

Marco Antônio, ao centro, com uma camisa do Remo num Re-Pa de futebol pelada (Divulgação/ Redes sociais)

"Aquilo ali é um Re-Pa que faço com uns amigos todo ano, desde 2017, quando eu ainda tava na base do Bahia. Não foi agora que vesti a camisa do Remo, por causa de negociação. Visto todos os anos, porque torço pro Remo e jogo pelo time no nosso Re-Pa de final de ano", explicou.