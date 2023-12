Ex-Remo, Felipe Gedoz acerta com o Castanhal para o Parazão 2024, afirma jornalista

O meia Felipe Gedoz, que defendeu o Remo por quase três temporadas, está muito perto de ser anunciado como novo reforço do Castanhal para a disputa do Campeonato Paraense. A informação foi confirmada pelo jornalista Carlos Ferreira nesta terça-feira (19).

Segundo Ferreira, Gedoz terá um contrato de produtividade no Japiim. Portanto, grande parte dos ordenados do jogador serão gerados por metas atingidas: partidas disputadas, gols marcados, assistências dadas e vitórias. Sobre detalhes do negócio, o Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o presidente do Castanhal, Helinho Júnior, mas ainda não obteve retorno.

Felipe Gedoz, de 30 anos, tem um currículo de destaque. Com dupla nacionalidade - brasileira e uruguaia -, ele tem passagens por grandes clubes dos dois países. Primeiro pelo Defensor Sporting, onde conseguiu até uma convocação para a seleção brasileira sub-20, sendo titular na conquista do Torneio Internacional da China, em 2014.

Com o destaque, o meia foi contratado pelo Club Brugge, da Bélgica. Lá conquistou a Liga e a Taça da Bélgica, além de atuar na Liga dos Campeões da Europa. Após duas temporadas e meia, Gedoz acertou com o Athletico-PR, sendo a contratação mais cara da era Petraglia naquele momento. O clube pagou 1,2 milhão de euros pelo jogador, quase R$ 5 milhões na época.

Em 2020, o jogador desembarcou no Pará, onde defendeu as cores do Remo. Na passagem pelo Leão, o meia disputou 79 jogos, marcou 12 gols e fez parte dos elencos que conquistaram um Campeonato Paraense e um acesso à Série B do Brasileirão.

No entanto, após desentendimento com torcedores, o meia saiu do clube em litígio e não conseguiu mais retornar com o bom futebol. Nos últimos 18 meses ele atuou por Brasiliense-DF, Santa Cruz-RS e Ypiranga-RS. Nesses clubes, foram disputados 27 jogos e três gols foram marcados.

Antes de assinar com o Castanhal, Gedoz tinha negociações avançadas com o Santa Rosa. No entanto, detalhes burocráticos emperraram o negócio e o jogador fechou contrato com o Japiim.