Negocio de Gedoz, ex-Remo, com Santa Rosa avança e meia pode ser anunciado a qualquer momento

O Santa Rosa está com negociações avançadas com o meia Felipe Gedoz, ex-Remo. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Santinha, o acordo entre as partes ainda não foi fechado, mas há bastante otimismo por parte da diretoria do clube. Ainda segundo a fonte, apenas detalhes burocráticos afastam o jogador da apresentação.

Caso Gedoz volte ao Santa Rosa seria a segunda passagem do jogador pelo futebol paraense. Entre os anos de 2020 e 2022, o meia defendeu as cores do Remo, clube pelo qual atuou em 79 jogos e marcou 12 gols. No Baenão, o jogador ainda conquistou um Campeonato Paraense e um acesso à Série B do Brasileirão.

No entanto, desde que saiu do Leão, Gedoz não tem se encontrado no futebol. Depois de Belém, o meia foi anunciado pelo Brasiliense-DF, onde realizou apenas cinco jogos. Logo depois, o meia foi para o Santa Cruz-PE, clube no qual realizou 15 jogos e fez três gols, e depois para o Ypiranga-RS, onde disputou sete partidas pela Série C do ano passado.

Carreira

Felipe Gedoz, de 30 anos, tem um currículo de destaque. Com dupla nacionalidade - brasileira e uruguaia -, ele tem passagens por grandes clubes dos dois países. Primeiro pelo Defensor Sporting, onde conseguiu até uma convocação para a seleção brasileira sub-20, sendo titular na conquista do Torneio Internacional da China, em 2014.

Com o destaque, o meia foi contratado pelo Club Brugge, da Bélgica. Lá conquistou a Liga e a Taça da Bélgica, além de atuar na Liga dos Campeões da Europa. Após duas temporadas e meia, Gedoz acertou com o Athletico-PR, sendo a contratação mais cara da era Petraglia naquele momento. O clube pagou 1,2 milhão de euros pelo jogador, quase R$ 5 milhões na época.