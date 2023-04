Ex-Remo, Felipe Gedoz assina com adversário da dupla Re-Pa na Série C; veja

O Ypiranga anunciou nesta sexta-feira (21) a contratação do meia Felipe Gedoz, de 29 anos. O jogador esteve recentemente no Santa Cruz-PE, por onde disputou 15 partidas e marcou três gols. Gedoz chega para a disputa da Série C e vai reencontrar dois clubes bem conhecidos na sua jornada profissional. Clube do Remo, que Gedoz defendeu por mais de duas temporadas, e o Paysandu, grande rival dos tempos de Re-Pa.

Conforme frisa o clube no anúncio, Gedoz "traz consigo diversas conquistas Internacionais, como uma Copa Sul-Americana, Uma Liga Uruguaia, Uma Liga Belga e uma Taça da Bélgica".