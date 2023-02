Ex-Remo, estreante Felipe Gedoz faz o 1° pelo Santa Cruz e decide no Pernambucano; vídeo

O meia Felipe Gedoz marcou o primeiro gol com a camisa do Santa Cruz na estreia pela equipe. No último sábado (4), o jogador deu a vitória ao Santinha por 1 a 0 cotnra o Salgueiro, fora de casa. Com o triunfo, a Cobra Coral se aproximou dos líderes, Sport e Retrô, e alcançou a terceira colocação.

O jogador de 29 anos realizou 79 partidas com a camisa do Remo, 12 gols marcados e ficou no Leão Azul até abril do ano passado, após desentendimento com então técnico do clube, Paulo Bonamigo. A passagem por Belém também foi marcada por polêmicas do jogador dentro e fora de campo.