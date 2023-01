Ex-Remo, meia Felipe Gedoz fecha com o Santa Cruz até o final da Série D do Brasileiro

Fim da novela entre o meia Felipe Gedoz e o Santa Cruz-PE. O clube pernambucano acertou a contratação do jogador para a temporada 2023. A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, Eliomar Marcon, ao site GE Pernambuco.

O jogador ex-Remo estava no Brasileiense-DF, após a saída do Leão Azul. O atleta chega ao Santa Cruz-PE como uma das principais peças para a temporada e o principal objetivo no Tricolor pernambucano é o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

“Ontem acertamos. Ele fica até o final da Série D. Está 100% fechado o negócio”, disse Eliomar Marcon, empresário do jogador.

A última partida disputada por Felipe Gedoz foi no mês de julho de 2022, pelo time candango, pela Série D. Antes, porém, estava no Remo, clube que defendeu desde o segundo semestre de 2020 e que conquistou o acesso para a Série B, um título do Campeonato Paraense, além da conquista da Copa Verde, mas também fez parte da equipe que foi rebaixada para a Série C.

O jogador de 29 anos realizou 79 partidas com a camisa do Remo, 12 gols marcados e ficou no Leão Azul até abril do ano passado, após desentendimento com então técnico do clube, Paulo Bonamigo. A passagem por Belém também foi marcada por polêmicas do jogador dentro e fora de campo.

Gedoz possui no currículo passagens pelo Defensor e Nacional (Uruguai), Club Brugge (Bélgica), além do Athletico-PR, Goiás-GO e Vitória-BA. Pelo Brasiliense-DF, foram apenas cinco partidas disputadas.