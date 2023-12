Jogadores do Remo passam por exames laboratoriais e soccer test

Após o "start" na temporada 2024, o elenco do Remo vem realizando uma série de testes para avaliar o quadro dos atletas, por meio de exames médicos e físicos. Na manhã desta segunda-feira (18), os jogadores participaram de duas atividades, ambas realizadas no estádio Evandro Almeida.

No primeiro momento, os jogadores passaram por uma bateria de exames laboratoriais, em parceria com um laboratório da capital. Esta etapa visa identificar eventuais doenças e, principalmente, traçar o perfil metabólico de cada atleta usado como base para o acompanhamento durante a temporada. A partir daí é possível prevenir futuras lesões ao longo da temporada.

Os atletas fizeram exames laboratorias antes do soccer test. (Samara Miranda / Ascom Remo)

Em seguida, os jogadores seguiram para o gramado e participaram de outra atividade, o "soccer test". O programa é realizado pelo departamento de fisiologia e observa a resistência e potência aeróbia. A avaliação consiste em quatro corridas de 15 metros com intervalo de 10 segundos e faz com que os atletas realizem o maior número de repetições possíveis. A cada 240 metros, quatro repetições, finaliza-se um estágio e com isso há um incremento na velocidade de corrida no estágio seguinte.

A velocidade é controlada por um sinal (bip). O teste é finalizado quando o atleta não consegue acompanhar a velocidade estabelecida. Os resultados são utilizados por meio da frequência cardíaca referência do protocolo (Soccer test) e utilizada a FCMax, quando o atleta chega ao limite durante o teste. Após a avaliação no campo, os jogadores fizeram um trabalho de força na academia ao comando dos preparadores físicos Fabrício Pimenta e Rafael Raposo.

O técnico Ricardo Catalá não se envolveu na atividade por desembarcar em Belém na madrugada desta segunda e apenas observou os comandados. O Leão Azul segue trabalhando para a estreia no Campeonato Paraense. A estreia azulina está prevista para o dia 21, às 16h, contra o Canaã.