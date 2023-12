Remo vence JP8 no Campeonato Paraense Adulto de Basquete

A decisão do Campeonato Paraense Adulto de Basquete segue bastante intensa e acirrada. Na noite deste segunda-feira (18), foi realizada a segunda partida da final do campeonato, no ginásio Serra Freire. E tal qual aconteceu na disputa anterior, a Leão venceu o JP8 Esportes.

O time azulino levou a melhor nessa segunda partida e venceu a equipe adversária pelo placar de 104 a 69.

O campeonato está sendo disputado apenas pelas duas equipes que estão na final, já que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o mandado de garantia do Paysandu, que solicitou a paralisação do torneia por discordar de decisões da Federação Paraense de Basketball (FPB), e definiu o retorno do Paraense de Basquete, que ficou paralisado por 23 dias, com apenas JP8 e Remo.