Zamba, lenda do basquete paraense, acumulou conquistas e dedicou vida ao esporte

O esporte paraense perdeu mais um importante atleta na última semana, com o falecimento da lenda do basquete Demosthenes Dias, ou Zamba, como era mais conhecido. O ex-jogador morreu aos 81 anos, na última quarta-feira (13), por conta de complicações relacionadas ao Alzheimer, doença da qual sofria.

Um dos maiores nomes do basquete no estado, Zamba era apaixonado pelo esporte e foi técnico do Paysandu por muitos anos, onde conquistou diversos títulos, além de treinar também o Clube do Remo e a Seleção Paraense.

Para o amigo e ex-atleta da modalidade, Paulo Seráfico, Zamba marcou diversas eras do basquete no estado e é inspiração para aqueles que praticam o esporte.

“Zamba foi e continuará sendo uma referência no esporte paraense, para todos seus companheiros de equipe e seus atletas, em especial ao basquete. A maioria dos atletas das décadas de 70 a 90, foram atletas do Zamba”, declarou.

Segundo Seráfico, o amigo continuou acompanhando a modalidade mesmo após deixar as quadras, o que só comprovava seu amor pelo esporte. “Mesmo após deixar de ser técnico, Zamba acompanhava o basquete através dos noticiários, as vezes indo aos ginásios assistir, e conversando com os vários segmentos do basquete”, contou.

Durante a vida dedicada ao esporte, Zamba também foi presidente da Federação Paraense de Basketball (FPB). Em nota, a entidade lamentou a perda do dirigente.

“A Federação Paraense de Basketball com profundo pesar informa o falecimento do Prof. Demóstenes Humberto Dias, o querido Zamba. Foi Presidente da Federação de Basquete, atleta, professor e principalmente técnico de inúmeras gerações de atletas do estado do Pará, pelos vários Clubes que passou, sempre trabalhando de maneira competente e irrepreensível. Formou e ajudou a evoluir no Basquete um número incontável de atletas. Zamba deixou marcas indeléveis no Basquetebol Paraense que jamais serão esquecidas. Que Deus o receba na nova morada e conforte seus familiares e amigos”, escreveu.

Nascido na Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, Zamba não se limitou ao basquete e percorreu diversos caminhos do esporte, se tornando também atleta de futebol, futsal, atletismo e natação. Pelos serviços prestados ao esporte no estado, Zamba recebeu um prêmio homenagem no Troféu Romulo Maiorana como “Personalidade Esportiva”.

O atleta passou os últimos meses de vida internado em um hospital na capital paraense, onde fazia tratamentos paliativos do Alzheimer, acompanhado dos familiares. Além da carreira de sucesso no esporte, Zamba deixa também um legado familiar, expressado através de seu filho, Douglas Dias, que guarda com carinho todos os ensinamentos do pai, seja no esporte, seja na vida.

"O papai foi a minha grande inspiração. Sou professor de Educação Física da UFPA, com doutorado em Educação pela UNICAMP, e devo isso aos ensinamentos e incentivo do papai. O papai foi meu professor no ensino médio, antigo NPI, hoje Escola de Aplicação da UFPA, e também na Universidade, UEPA. As diversas manifestações de carinho que estão ocorrendo agora demonstram a relevância dela para o basquetebol, e para o esporte, paraense. Certamente seguirá inspirando futuras gerações. Acredito que, assim, em certo sentido, tal qual acreditavam na Grécia Antiga, o papai será imortalizado", encerra.