Lenda do basquete paraense, ex-jogador Zamba morre em Belém

Uma das lendas do basquete paraense, o ex-jogador Zamba, morreu nesta quarta-feira (13), em Belém. A informação foi confirmada por seu filho, Douglas Dias Filho. Demosthenes Humberto da Silva, o Zamba, era um apaixonado pelo basquete e fez sucesso com o jogador e técnico do Paysandu conquistando vários títulos pelo Bicola, além de ter treinado o Remo também, além de comandar por anos a Seleção Paraense.

O ex-atleta Paulo Seráfico, amigo de Zamba, lamentou a morte do companheiro. Seráfico relembrou o amor de Zamba por outras modalidades e do prazer que ele tinha em repassar seus conhecimentos aos jovens.

“O Zamba deixa um grande legado ao esporte paraense. Ele foi atleta de futsal, futebol, atletismo e basquete e em todos, com grande destaque. Além de excelente professor e técnico de basquete. Ele formou grandes atletas e homens de bem. Sua partida, embora já adoentado e sofrendo, deixa grande saudade aos familiares e amigos”, disse, Seráfico, em entrevista ao O Liberal.

Zamba [na cadeira de rodas] foi homenageado pelo Paysandu no ano passado com um jogo festivo (Arquivo Pessoal)

Paraense nascido na Ilha de Mosqueiro, Distrito de Belém, Zamba estava com alzheimer e estava internado há meses em um hospital de Belém. O filho de Zamba, Douglas Dias, falou dos últimos momentos do pai.

“O papai tinha alzheimer e estava hospitalizado há quatro meses. Desde a semana passada estava com tratamento paliativo. Foi bem tratado e partiu sem sofrimento e sem dor, hoje, por volta das 7h50”, disse.

Zamba será velado nesta quarta-feira (13), a partir das 13h30, na Capela Recanto da Saudade, no bairro de Fátima, em Belém. O velório segue até às 9h de amanhã. O corpo de Zamba será cremado.